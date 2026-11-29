La situación judicial de Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, los dos hombres capturados durante el operativo policial en el almacén éxito Cartagena, tendrá un nuevo capítulo este lunes 30 de noviembre a las 10:30 a.m. cuando se reanude la audiencia, en la que se definirá si son enviados a la cárcel mientras avanza el proceso penal.

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La diligencia estará a cargo de Ingrid Elena Reyes Palmera, jueza 21 Penal Municipal con función de Control de Garantías de la capital bolivarense, quien resolverá -seguramente- la solicitud de medida de aseguramiento por el presunto delito de secuestro extorsivo agravado.

Ambos procesados, de 33 y 44 años, oriundos de Medellín, fueron señalados por su presunta participación en los hechos ocurridos el pasado 24 de noviembre.

Durante la audiencia anterior, ninguno aceptó los cargos formulados por el ente acusador y rechazaron tener responsabilidad en la retención de personas dentro del establecimiento comercial.

El Caso

La investigación tiene como punto de partida el intento de hurto a un vehículo transportador de valores que habría desencadenado la toma de rehenes en el establecimiento ubicado en el barrio La Castellana. Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía durante las audiencias preliminares, los implicados habrían ingresado armados al almacén y sometido a clientes y trabajadores que se encontraban en el lugar.

El ente acusador señaló que fueron 87 las personas retenidas durante aproximadamente 17 horas. En medio de las negociaciones adelantadas por las autoridades, 11 de ellas consiguieron salir del establecimiento, mientras que las otras 76 fueron rescatadas durante la intervención de unidades especiales de la Policía y el Ejército, en la madrugada del miércoles 25 de noviembre.

Otro de los elementos expuestos por la Fiscalía tiene que ver con las exigencias que habrían realizado los responsables para permitir la liberación de los retenidos. Entre ellas figuraban una suma de 7.000 millones de pesos, dos vehículos blindados y garantías para abandonar Cartagena por la vía que conduce hacia Barranquilla.

El operativo terminó con la captura de Torres Manco y Mejía Blandón, además de la muerte de Jailer Humberto Muñetón Zapata, de 51 años, quien fue señalado por las autoridades como el presunto coordinador de la acción delictiva. Su fallecimiento se produjo durante la intervención de los comandos que ingresaron al establecimiento para recuperar el control y liberar a las personas que permanecían retenidas.

Ahora, los focos estarán puestos en la decisión que adoptará la jueza frente a lo solicitado por Fiscalía.