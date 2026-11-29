En la consulta popular de Oriente ganó el NO- foto Registraduría

Antioquia

Este domingo se llevó a cabo la consulta popular con la que se buscaba que los habitantes de ocho poblaciones del Valle de San Nicolás decidieran si se creaba o no el Área Metropolitana. Los resultados del preconteo indicaron que en siete municipios ganó el NO de manera apabullante. Solo en Rionegro estuvo reñida la votación; sin embargo, también perdió la iniciativa.

Recordemos que la Registraduría habilitó un censo electoral de 383 mil personas, 87 puestos de votación, distribuidos en 51 urbanos en las poblaciones de La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, Rionegro y San Vicente Ferrer. Toda la jornada que inició a las 8 de la mañana y terminó a las 4 de la tarde transcurrió en completa tranquilidad con acompañamiento de las autoridades de la fuerza pública y demás entidades como Procuraduría, así lo reportó la Registraduría. Solo el día sábado se reportó la presencia de grafitis en paredes de algunas fachadas en El Carmen de Viboral.

Según el resultado publicado por la Registraduría en los diferentes boletines, la victoria del NO fue extensa en comparación con los sufragios por el SI. En Rionegro y El Retiro fue donde más votos sacaron los impulsadores de la iniciativa de la creación de la entidad.

La participación de los votantes fue cercana al 27 %, es decir, 104.831 mil personas del total de las 383.952 mil personas habilitadas.

Así votaron los municipios

La Ceja: por el NO 16.952, el 87,19%. El SI 2.490 votos, el 12,81%.

El Carmen de Viboral: el NO ganó con 16.019 VOTOS, un 88,40%. El SI sacó 2.103 votos, un 11,60%.

Rionegro: el NO obtuvo 12.981, un 54,16%, mientras que el SI 10.989, el 45,84%.

Guarne: el NO ganó con 10.177, el 87,53%. El SI 1.450, el 12,47%.

El Santuario: por el NO 10.134, un 93,21%. El SI 738, el 6,79%.

La Unión: el NO 6.754, el 94,75%. Por el SI 374, un 5,25%.

El Retiro: el NO 6.690, el 77,41%. El SI 1.952, el 22,59%.

San Vicente: el NO 3.500, un 82,94%. El SI 720 votos, un 17,06%.