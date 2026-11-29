En una noche que quedará en la memoria del rock colombiano, Bogotá rindió homenaje a La Pestilencia, una de las agrupaciones más representativas e influyentes de la escena musical nacional, que celebra 40 años de trayectoria y se despide de los escenarios con ‘El Último Pogo’, su concierto final, en el Coliseo MedPlus.

En medio de la despedida, la Secretaría de Cultura entregó a la banda un reconocimiento por sus cuatro décadas de historia musical y su invaluable contribución al rock colombiano.

“La Pestilencia es mucho más que una banda de rock: es parte de la memoria musical y cultural de Bogotá y de la historia de varias generaciones que encontraron en sus canciones una voz para expresar la inconformidad, la libertad y la rebeldía. Durante cuatro décadas, su música ha representado una forma de cuestionar la realidad y de abrir espacios al pensamiento crítico”, dijo Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte.

Historia de La Pestilencia

Nacida en Bogotá en 1986, La Pestilencia surgió de la inconformidad de una generación que encontró en el punk y el hardcore una forma de expresar sus ideas y cuestionar la realidad. Fundada por Dilson Díaz y Héctor Buitrago , la agrupación construyó una identidad sonora y narrativa propia, con canciones que han abordado problemáticas como la violencia, la corrupción, la desigualdad, el desplazamiento y las heridas sociales de Colombia. Su primer álbum “La Muerte... Un compromiso de todos” , , marcó un capítulo fundamental en la historia del rock nacional.

Su historia también está ligada a la de Rock al Parque. La Pestilencia hizo parte de las agrupaciones que contribuyeron a consolidar este festival como uno de los grandes escenarios de encuentro, circulación y reconocimiento del rock en Bogotá y América Latina.