La creación de páginas web que simulaban ser los portales oficiales de compañías aseguradoras y de la Secretaría de Movilidad de Bogotá sería una de las modalidades delictivas utilizadas por una organización ilegal para engañar a ciudadanos que querían adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito o realizar el pago del Pico y Placa solidario.

La Fiscalía General de la Nación identificó a seis posibles integrantes de esta estructura, quienes habrían asumido diferentes roles para el desarrollo de los sitios fraudulentos para apoderarse de información personal y datos financieros.

De acuerdo con las pruebas, entre 2022 y 2026, estas personas habrían creado al menos 150 páginas web y recurrido a estrategias de publicidad y posicionamiento en buscadores de internet para que los portales virtuales aparecieran entre los primeros resultados de consulta de los ciudadanos. Así mismo, se conoció que también estarían implicadas en el diseño de webs en otros países.

Finalmente, un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos los presentó ante una juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir y suplantación de sitios web para capturar datos personales.