Santana

Las labores de búsqueda de Katia Omaira Rodríguez Guerrero, la menor desaparecida tras una emergencia por inmersión en el río Lenguaruco, en jurisdicción del municipio de Santana, Boyacá, se reanudarán este domingo 29 de noviembre a partir de las 8:00 de la mañana, con la participación de organismos de socorro y personal especializado, según informó la Administración Municipal.

El hecho ocurrió este sábado 28 de noviembre en el sector El Guate, en la confluencia del río Lenguaruco con el río Suárez, en límites entre Santana, Boyacá, y Suaita, Santander, donde dos menores de edad fueron arrastrados por la corriente. Tras la emergencia, las autoridades confirmaron el fallecimiento de Aksel Jhoel Rodríguez Guerrero, mientras que continúa la búsqueda de Katia Omaira Rodríguez Guerrero.

Organismos de socorro articulan labores de búsqueda

De acuerdo con la Alcaldía de Santana, desde el Comité Municipal de Gestión del Riesgo se activó el Puesto de Mando Unificado (PMU), con la participación de diferentes instituciones y organismos de socorro para coordinar las acciones de búsqueda y rescate.

En el operativo participan la Alcaldía de Santana, la Policía Nacional, el Hospital de Santana, los cuerpos de Bomberos de Barbosa, San José y Moniquirá, la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, la Defensa Civil, la Cruz Roja y las secretarías de Planeación de Suaita y Moniquirá.

Las entidades mantienen la articulación institucional para dar continuidad a las labores y tratar de localizar a la menor desaparecida.

Llamado a evitar búsquedas por cuenta propia

La Administración Municipal hizo un llamado a la ciudadanía para que no realice inmersiones ni labores de búsqueda por cuenta propia, advirtiendo que estas actividades deben ser adelantadas exclusivamente por organismos de socorro y personal capacitado, con el propósito de evitar nuevas situaciones que pongan en riesgo la vida.

Asimismo, recomendó mantener precaución y evitar acercarse a las corrientes de agua, debido a que las lluvias en la cuenca alta del río Suárez pueden generar aumentos repentinos en los niveles y caudales.

Finalmente, la Alcaldía de Santana expresó su solidaridad y acompañamiento a los padres de los menores, Jhon Rodríguez y Jenifer Guerrero, y a sus familiares, mientras reiteró el compromiso de las instituciones y organismos de emergencia con la continuidad de las labores de búsqueda de la niña desaparecida.