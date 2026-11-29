Más de 2.000 familias han resultado afectadas hasta el momento por las inundaciones ocurridas en la ciudad peruana de Piura, en el norte del país, tras las fuertes lluvias asociadas al fenómeno climático de El Niño que la presidenta del país, Keiko Fujimori, definió como “históricas”.

“La magnitud de la tormenta ha sido histórica, ha llovido en cinco horas lo que normalmente podría llover en un año y por eso es que ha causado estas inundaciones terribles”, dijo Fujimori en Piura, donde este sábado anunció se va a emitir un decreto de urgencia para que las tareas relacionadas con el drenaje en las calles sean gestionadas por el Gobierno central.

En ese sentido, adelantó que este domingo o lunes se producirá el anuncio oficial sobre el bono para los damnificados por las intensas precipitaciones en el norte.

“Conversé con el ministro de Economía, Elmer Cuba, para adelantar las ayudas económicas, lo que se realizará con apoyo de los organismos multilaterales”, indicó la presidenta al añadir que es “doloroso y triste” ver los efectos de las inundaciones.

Asimismo, señaló que está coordinando con el canciller, Carlos Espá, para gestionar los 14 millones de dólares ofrecidos por China para la adquisición de maquinarias como trasvasadoras y motobombas para enfrentar nuevas precipitaciones.

También garantizó que se continuará apoyando a las familias afectadas con la organización de ollas comunes (comedores populares) en varios distritos de Piura donde el agua ha cubierto calles y ha dañado edificios, aunque todavía no hay reportes oficiales.

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez, explicó este sábado al canal estatal TVPerú que por el momento hay 2.000 familias afectadas y destacó que en Piura hay varias zonas, conocidas como cuencas ciegas, se inundan porque son terrenos bajos donde el agua de lluvia se acumula y no tiene por dónde salir.

Agregó que como parte de la ayuda humanitaria, se tiene prevista la entrega de al menos 1.350 canastas de víveres y agua, en los diferentes sectores afectados por las inundaciones y se habilitado un albergue temporal en el sector Los Algarrobos, con capacidad para recibir a 25 familias.

También señaló que se han entregado 60 motobombas grandes para evacuar el agua acumulada, pero reconoció que se necesitan más equipos para acelerar estas labores, “siempre se necesitan más. Esa es la verdad”, manifestó.

El Niño es un fenómeno sin una periodicidad fija que se caracteriza por el calentamiento anómalo del Pacífico tropical, lo que genera lluvias torrenciales en las costas de Ecuador y el norte de Perú, que se ven afectadas por el desborde de ríos e inundaciones y este año está catalogado como extraordinario.