Infraestructura, inversión privada, reconstrucción y desarrollo agroindustrial estarán entre los principales temas de la agenda que se realizará este 1 de diciembre.

Paipa

Paipa será escenario este martes 1 de diciembre del VI Gran Encuentro REDPRO, un espacio que reunirá a representantes del empresariado regional y del Gobierno Nacional para impulsar proyectos estratégicos, promover la inversión privada y fortalecer el desarrollo económico de los territorios.

El evento, que se desarrollará desde las 8:00 de la mañana en el Estelar Paipa Hotel & Centro de Convenciones, contará con la participación del vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo Abondano, además de los ministros de Transporte y Vivienda, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el gerente del Fondo Milagro.

Bajo el lema ‘Las regiones, motor del crecimiento de Colombia’, el encuentro buscará consolidar una alianza entre el Gobierno Nacional y la REDPRO, integrada por 16 organizaciones PRO con presencia en 22 departamentos y un ecosistema empresarial de más de 800 compañías.

Proyectos regionales y apuesta por la inversión

Durante la jornada, las organizaciones regionales presentarán un portafolio de proyectos de desarrollo en diferentes sectores de la economía, con iniciativas que buscan pasar de la planeación a la ejecución, atraer inversión, generar empleo y fortalecer la competitividad de los territorios.

Este proceso se ha venido adelantando en el marco de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, a través de encuentros regionales promovidos por la REDPRO en articulación con el Departamento Nacional de Planeación, que han permitido identificar las capacidades productivas, oportunidades y proyectos de las regiones.

Gheidy Gallo Santos, presidenta ejecutiva de ProBoyacá, organización anfitriona del encuentro, señaló que la intención es avanzar hacia la materialización de iniciativas que ya han sido identificadas y estructuradas con el empresariado.

“Este trabajo busca dar un paso fundamental. Pasar de la identificación del potencial regional a la ejecución de proyectos capaces de atraer inversión, generar empleo, fortalecer la competitividad y transformar las economías locales y hacer crecer la economía nacional”, afirmó.

La dirigente también destacó que la jornada no estará centrada únicamente en la presentación de ideas, sino en avanzar en acciones concretas para ejecutar los proyectos priorizados desde los territorios.

Infraestructura, reconstrucción y potencial agroindustrial

La agenda contempla la presentación de proyectos de infraestructura orientados al crecimiento económico y la equidad regional, así como mecanismos para movilizar recursos públicos y privados, entre ellos las Asociaciones Público-Privadas (APP), las iniciativas privadas y el instrumento de Obras por Impuestos.

Asimismo, se abrirá un espacio para abordar la reconstrucción de Colombia como una oportunidad para transformar los territorios, teniendo en cuenta el papel de la articulación empresarial y regional frente a los desafíos derivados del terremoto del pasado 10 de agosto.

Otro de los temas centrales será el potencial de la Altillanura para consolidar a Colombia como una potencia agroalimentaria, mediante inversiones agroindustriales y el fortalecimiento de conexiones logísticas con los mercados nacionales y las costas Caribe y Pacífica.