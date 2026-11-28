BARCELONA, SPAIN - NOVEMBER 19: The UN Special Rapporteur on the Palestinian territories, Francesca Albanese, takes part in a presentation by Hadaf – an organisation of lawyers and journalists – on the Israeli attack on Gaza, on 19 November, 2026 in Barcelona, Catalonia, Spain. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Europa Press News / Colaborador) / Europa Press News

La relatora de la ONU sobre los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, viajó este sábado a México desde Costa Rica, donde el gobierno bloqueó su ingreso aduciendo una alerta internacional por “vínculos con actos terroristas”.

Albanese llegó el jueves al aeropuerto que sirve a San José para recibir un título honoris causa en la Universidad de Costa Rica (UCR), pero la autoridad migratoria le prohibió inicialmente entrar al país por una alerta de seguridad sobre ella.

La relatora consiguió una orden judicial para descansar unas horas en la madrugada del sábado en un hotel cercano al aeropuerto antes de volar hacia México.

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“Gracias, pueblo de Costa Rica. Adiós, por ahora. Volveré, lo prometo, cuando Costa Rica vuelva a ser libre”, escribió en X, junto a una foto en el avión en la que muestra su pasaporte italiano.

Albanese enfrenta duros ataques por sus denuncias de que Israel comete un “genocidio” en Gaza y en Cisjordania ocupada, con la complicidad de su principal aliado, Estados Unidos, que le impuso sanciones económicas y la prohibición de entrada al país.

La UCR, la más importante de Centroamérica, le otorgó el viernes un título honoris causa durante una ceremonia que siguió por videollamada desde una sala de espera del aeropuerto, donde pasó su primera noche.

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En su discurso por la distinción, advirtió que el gobierno de la presidenta derechista Laura Fernández deberá responder por las “falsas” acusaciones en su contra que la “vinculan con el terrorismo”.

También acusó al gobierno costarricense de apoyar un régimen de “apartheid” (segregación) en los territorios palestinos con la reciente firma de un Tratado de Libre Comercio con Israel.

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Albanese denunció además las inconsistencias de la alerta de seguridad, pues según explicó las sanciones que le aplica Washington se fundan en su apoyo a la Corte Penal Internacional, que emitió una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y no en cuestiones de terrorismo.

Fernández no se ha pronunciado públicamente sobre el caso, pero su antecesor y actual ministro de la presidencia, Rodrigo Chaves, insistió en las motivaciones de alerta y atacó al poder judicial por las medidas a favor de la experta.

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