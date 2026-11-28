Las autoridades italianas han avisado a las de México de la llegada de la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, para asegurarse de que se permitiría su entrada al país, tras ser vetada en Costa Rica.

El Ministerio de Exteriores de Italia ha informado este sábado que su embajada en México “ha alertado a las autoridades mexicanas sobre la llegada” de Albanese “asegurándose de que no existen impedimentos para su entrada en el país”, según se lee en un comunicado.

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Albanese, crítica con la ocupación israelí de Palestina y que ha tenido que enfrentarse a sanciones de Estados Unidos por su postura, ha sido vetada en Costa Rica, donde había viajado para ser investida doctora honoris causa en la principal Universidad del país.

La relatora italiana fue obligada a permanecer en el aeropuerto de San José -interviniendo en la ceremonia de su doctorado por videoconferencia- hasta que la Sala Constitucional costarricense le ha permitido trasladarse a un hotel para descansar.

Después, previsiblemente este sábado, deberá dejar el país y se trasladará a México.

El director de Migración de Costa Rica, Homer Badilla, aseguró que se ha negado su ingreso al país debido a que tiene “una alerta internacional por vínculos con actos terroristas”.