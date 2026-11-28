Tolima

Tras varios años de espera, el Ministerio de Transporte entregó los avales sectoriales para avanzar en la ejecución de tres proyectos viales estratégicos en el departamento del Tolima, para los cuales hay más de $100.000 millones destinados.

Así lo anunció la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, quien celebró que se destrabaran los proyectos que su administración completa hasta tres años esperando ejecutar y que esperan transformar la movilidad de siete municipios. Los recursos asegurados permitirán ejecutar tres proyectos:

Vía Cabecera del Llano – Anzoátegui.

Vía Líbano – Villahermosa.

Vía Roncesvalles – San Antonio – Rovira.

“Proyectos que, sin lugar a dudas, son los que van a transformar la vida de todos estos siete municipios, la vida de los tolimenses. Por eso, hoy siento una gran alegría en mi corazón y esa alegría quiero compartirla con todos los tolimenses, porque, sin duda, es un día histórico para el departamento del Tolima”, resaltó la mandataria.

La gobernadora Matiz también extendió su reconocimiento al Gobierno Nacional por el respaldo a estas iniciativas de infraestructura. “Agradecer al Gobierno Nacional, a nuestro presidente Abelardo de la Espriella y también a la ministra de Transporte, Elsa Noguera. Gracias por creer en el Tolima”, expresó Matiz.

Durante el anuncio, la gobernadora del Tolima estuvo acompañada por los alcaldes de Rovira, Víctor Gualtero; Anzoátegui, Ferney Pavón, y Villahermosa, Iván Mauricio Pulido.

“Son más de $40 mil millones de pesos que llegan a transformar las vidas, no solo de Villahermosa, sino también del Líbano: un corredor vial estratégico para el desarrollo agropecuario y va a cambiar la vida de nuestros habitantes”, expresó el alcalde Pulido.

Este era uno de los últimos requisitos en la etapa de planeación. Ahora, los proyectos podrán salir a licitación pública, adjudicarse e iniciar su construcción.