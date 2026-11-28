Ibagué

Tras las fuertes lluvias que cayeron durante las últimas horas en Ibagué, el Cuerpo Oficial de Bomberos ha atendido más de 20 emergencias invernales en las zonas rural y urbana. Entre las más destacadas están la caída de árboles, las inundaciones y los deslizamientos de tierra.

“Hemos tenido ocho inundaciones registradas en distintos sectores de la ciudad. Por otro lado, cinco caídas de árboles y una falla eléctrica. Además, el rescate de un canino que estaba atrapado entre unas tejas que habían caído por los fuertes vientos”, indicó Miguel Vargas, director de Bomberos.

Asimismo, se prestó apoyo en un deslizamiento de tierra en el barrio 20 de Julio. Los sectores que presentaron mayores afectaciones en la ciudad fueron San Pedro Alejandrino, La Pola, Claret, el puente del Combeima, el cerro de Pan de Azúcar, el barrio Venecia y Hato de la Virgen, entre otros.

A la par, se registraron 17 deslizamientos o derrumbes en la zona rural, los cuales han afectado la movilidad en veredas de los corregimientos La Martinica, San Bernardo y Calambeo, entre otros.

Según Félix Salgado, secretario de Agricultura de Ibagué, dos de los derrumbes se registraron en Martinica Media Alta y siete en Potrero Grande, en el corregimiento 16, donde se encuentra en desplazamiento un retrocargador de llantas para iniciar las labores de remoción y despeje.

Asimismo, en el corredor Ambalá–Calambeo, corregimiento 10, se atendieron tres derrumbes con minicargador y volqueta. De otra parte, en el corredor El País–San Bernardo, corregimiento 12, se adelantan acciones de atención con retrocargador de llantas y volqueta, en articulación con la comunidad.

Desde la Dirección de Gestión del Riesgo se están realizando visitas a las zonas afectadas para censar a las familias y determinar las ayudas humanitarias que requieren. Se recuerdan las líneas 119 y 123 para reportar emergencias.