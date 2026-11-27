Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el secretario de Hacienda de Ibagué, Ángel María Gómez, confirmó que el Concejo aprobó el presupuesto para la vigencia 2027 de $1.72 billones.

Según Gómez, en medio de las discusiones en el cabildo ibaguereño se hizo una adición al presupuesto de $24.700 millones que corresponden a recursos del Gobierno Nacional que no estaban disponibles cuando se radicó el proyecto de acuerdo.

Para la administración central serán $1.64 billones, mientras que a Infibagué le corresponden más de $75.000 millones y al Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (Imdri), alrededor de $1.500 millones.

Se destacan cerca de $6.000 millones adicionales para malla vial, $500 millones para el CAPA y $14.150 millones para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de 2027.

Por otra parte, están los $1.700 millones del empréstito que ya no serán invertidos en gasificación y pasarán a proyectos de malla vial en la zona rural. También, incluye $300 millones para planeación y presupuestos participativos; $600 millones para la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana (antes Gobierno); $300 millones para Secretaría General, $1.100 millones para Secretaría de Desarrollo Rural y $200 millones para educación.

“Los $1.3 billones de inversión del presupuesto incluyen un billón de pesos de transferencias de la Nación, con destinación específica a educación, salud, agua y saneamiento básico, entre otros rubros fundamentales para la calidad de vida de los ibaguereños”, dijo Ángel María Gómez, secretario de Hacienda de Ibagué.

Por su parte, los ingresos corrientes de libre destinación (Icld), conformados por los recursos que recauda el Municipio a través de impuestos como Predial, Industria y Comercio (ICA), se proyectan en más de $451.000 millones para 2027.

Según las cuentas de la Alcaldía, los recursos propios de la ciudad tendrían un crecimiento del 7.7% con respecto a la proyección del recaudo de este 2026, y un aumento del 34% frente a la vigencia 2024, año en el que inició el actual gobierno.

“Finalmente le hicieron algunos ajustes al proyecto, que corresponde a las disposiciones generales. Son normas que se incluyen en el presupuesto para que sea más eficiente la ejecución”, afirmó el Secretario de Hacienda Municipal.

Los gastos de funcionamiento proyectados superan los $235.000 millones, mientras el servicio a la deuda, que incluye los empréstitos por $190.000 millones que han sido contratados por el Municipio, alcanzan los $80.600 millones.