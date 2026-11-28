La Tola -Nariño

En el municipio de la Tola en Nariño las autoridades realizaron un consejo de seguridad, luego que se reportara la muerte de cuatro integrantes de una misma familia, se investiga si se trató de un episodio de violencia.

Reducida a cenizas, terminó una vivienda en la vereda del Naranjo del municipio de la Tola, la cual era habitada por una familia que se presume es la que murió calcinada en este inmueble.

El alcalde de ese municipio Jaime Anchico aseguró que se trata de un caso complejo que se espera sea esclarecido por las autoridades judiciales, para ello se realizó un consejo de seguridad con el fin de integrar una comisión se desplace al lugar y determine si la conflagración se dio en medio de un episodio de violencia.

Entre tanto Indepaz asegura que las víctimas fueron identificadas como Hamilson Jaramillo Paredes, su esposa Patricia Hurtado Segura y sus dos hijos, José David e Ian David, este último de apenas tres años.

La familia se había desplazado hasta el predio el viernes 19 de noviembre y tenía previsto regresar al casco urbano el domingo 21. Sin embargo, ante la falta de noticias de sus familiares, allegados decidieron trasladarse hasta la finca, donde encontraron la vivienda calcinada y los cuerpos incinerados.

Indepaz advierte que el municipio de La Tola enfrenta un complejo panorama de vulnerabilidad por la presencia de estructuras armadas al margen de la ley relacionadas con economías ilícitas y el dominio de corredores fluviales y marítimos del Pacífico nariñense.

En la zona se registra la actuación del Frente 30 Jhonier Toro del Estado Mayor Central (EMC) y bandas de carácter local, situación que afecta la movilidad de las comunidades y aumenta los riesgos para la población civil, especialmente en sectores rurales con limitada presencia institucional.

Con este hecho, Indepaz asegura que son 110 las masacres perpetradas en Colombia durante este 2026.