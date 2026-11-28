Colombia

La Alcaldía Local de Los Mártires, en coordinación con la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría Distrital de Gobierno, incautó aproximadamente 650 kilogramos de material pirotécnico durante un operativo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en un establecimiento comercial ubicado en la calle 14 con carrera 14, en el centro de Bogotá.

Durante la inspección, las autoridades revisaron la documentación del establecimiento y encontraron que los permisos presentados correspondían a un negocio ubicado fuera de la capital. Además, identificaron que el lugar intervenido no contaba con las autorizaciones necesarias para almacenar y comercializar este tipo de productos.

“Comienza la Navidad y con ella también nos activamos desde la Alcaldía Local de Los Mártires con los operativos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) contra la venta clandestina e ilegal de pólvora. Recordemos que estos elementos solo pueden ser manipulados por manos expertas y está prohibida la venta”, informó John Jader Suárez, alcalde local de Los Mártires.

Operativos contra la pólvora durante diciembre

Según la administración local, la incautación busca prevenir emergencias relacionadas con incendios, explosiones y lesiones ocasionadas por la manipulación inadecuada de pólvora, especialmente durante la temporada decembrina.

Las autoridades anunciaron que continuarán realizando operativos interinstitucionales en la localidad para verificar el cumplimiento de la normativa vigente y evitar el almacenamiento y la comercialización ilegal de material pirotécnico.

Con estas acciones, la Alcaldía de Los Mártires busca reducir los riesgos para comerciantes, residentes y visitantes del centro de Bogotá durante las celebraciones de Navidad y fin de año.