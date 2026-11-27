Norte de Santander.

El Consejo Departamental de Paz de Norte de Santander buscará habilitar corredores humanitarios en medio de la crisis de orden público que golpea a la región del Catatumbo, con una agenda diplomática de alto nivel ante el Congreso, el cuerpo diplomático en Bogotá y representantes del Gobierno de Estados Unidos.

Tras concluir una audiencia pública de seguridad en la Asamblea Departamental, el consejero de Paz, Luis Fernando Niño, explicó que el objetivo central de estas gestiones es garantizar mínimos humanitarios que permitan evacuar heridos, recuperar cadáveres y proteger a la población civil.

“El 11 de diciembre nos reuniremos con la Comisión Segunda del Senado, que es la encargada de Fuerza Pública y Relaciones Internacionales, el 15 de diciembre, a las 3:00 de la tarde, 11 embajadas y Cancillería nos recibirán en Bogotá y estamos esperando la fecha para la reunión en Washington con Human Rights Watch y parte de la bancada demócrata y republicana para exponer lo que está sucediendo en esta parte del país”, detalló Niño en los micrófonos de Caracol Radio.

Desde la administración fueron enfáticos en aclarar que la iniciativa no busca negociaciones con los actores ilegales, facultad actualmente restringida por el Gobierno nacional, sino el cumplimiento estricto de los protocolos de Ginebra.

“Lo que estamos buscando son canales humanitarios tales como, por ejemplo, liberar a los tres policías que están secuestrados, ayer fue encontrado el cuerpo de Anyi, quien fue secuestrada con estos tres policías, esta joven fue asesinada. De la misma manera, la persona que perdió sus piernas por una mina no podíamos sacarla de la zona porque había grupos al margen de la ley por todo el corredor vial”, advirtió el funcionario.

Finalmente, el consejero de Paz señaló que la presión internacional resulta urgente para que se inicie el desminado de escuelas, el cese del reclutamiento de menores y el auxilio médico oportuno en momentos de hostigamiento.