Colombia

Entre el año 2024 y el 10 de noviembre de 2026, la Alcaldía de Cali ha recuperado 435 kilómetros de vías estratégicas urbanas, rurales y barriales para la capital vallecaucana, enfocándose en el fortalecimiento de la capacidad operativa y el desarrollo de proyectos que permitan mejorar la movilidad en la ciudad.

Solamente en el área urbana, los trabajos realizados han impactado más del 67,5% de los barrios. En la ruralidad las obras alcanzan el 65,31% de las veredas. En ambas se prioriza el estado de la infraestructura, su efecto en pro de la movilidad, la seguridad vial, el acceso a servicios esenciales y las necesidades identificadas con las comunidades.

Avances para una movilidad segura y ágil en Cali

Durante los últimos dos años se llevaron a cabo 115 intervenciones en puentes peatonales y vehiculares:

En 2024 se ejecutaron 34

En 2025 se hicieron 63

En 2026 se realizaron 18.

Asimismo, se tiene previsto intervenit 19 puentes más, 10 peatonales y nueve vehiculares tanto en las zonas rurales como urbanas.

La cicloinfraestructura también avanza con 5.6 kilómetros de obras nuevas en la calle 27, además de 2.2 kilómetros en la carrera 80 y el mantenimiento casi 5.2 kilómetros en la calle 13 y sectores relacionados con la Autopista Sur.

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Más capacidad operativa para llegar a los territorios

La Secretaría de Infraestructura tiene más de 50 cuadrillas activas en la ciudad y su zona rural, lo que permite adelantar acciones de fresado, pavimentación, bacheo, construcción y mejoramiento de andenes, además de instalación de bordillos, construcción de cunetas, mantenimiento con material de fresado y mejoramiento de vías rurales.

Este trabajo se fortaleció con 81 unidades nuevas y listas para operar:

37 equipos de maquinaria amarilla

27 vehículos

17 aditamentos, adquiridos mediante un contrato por $63.382 millones

Al mismo tiempo, siguen los procesos de licitación para obras de pavimentación, construcción de sumideros, adecuación de cámaras y demarcación en la ciudad y su área metropolitana.

Los proyectos que fortalecen la movilidad de los caleños

Avenida Ciudad de Cali

El primer sector de la obra se culminó con cerca de 3,78 kilómetros-carril recuperados y 1.441 metros de andén intervenidos. El otro sector continúa en labores de pavimentación de la calzada, obras complementarias y de andenes.

En el sector del Pondaje, el contrato independiente avanza en preconstrucción, etapa en la que se completan las condiciones técnicas para iniciar las obras.

Avenida Cañasgordas

En este punto de la ciudad la Alcaldía aporta $70.000 millones a través de un convenio para mejorar el corredor y sus obras complementarias, con el fin de fortalecer el desplazamiento desde y hacia el municipio de Jamundí.

El contrato de esta obra es de $226.902 millones y el de interventoría $12.599 millones. Se estableció que la entrega de la obra terminada esté para el 24 de octubre de 2027.

Parque Alameda Avenida Roosevelt

Este proyecto contempla 2,1 kilómetros de rehabilitación vial, de andenes, de cicloinfraestructura y de espacio público.

La Vuelta Occidente

Allí se avanza en dos frentes de obra en el corregimiento de Pichindé, con actividades de conformación de la vía, instalación de subbase, excavación y construcción de cunetas, además del manejo del material producto de excavación.

La obra tiene un valor de $25.368 millones y el de interventoría a $2.632 millones, con una entrega programada para diciembre de 2027.