Colombia

El Banco Popular y Fantástica se unen para lanzar su campaña de fin de año, ‘En Navidad no todo es plata’, la cual invita a los colombianos a reflexionar sobre el verdadero significado de las fiestas de fin de año, remarcando que lo más importante en la vida no son los regalos, sino los seres queridos y los momentos inolvidables.

Y es que, con el paso de los años, las personas comprenden que los mejores momentos de sus vidas no fueron los regalos que recibieron, sino con quién estuvieron. De esta manera, recuerdan que hay cosas cuyo valor no se mide en dinero.

En su mensaje, el banco invita a las personas a que regalen experiencias, abrazos y conversaciones en medio de una temporada marcada por los gastos excesivos y las compras innecesarias.

Porque una mejor Navidad no significa gastar más

Como una entidad financiera, Banco Popular entiende el valor del dinero en la vida de las personas, pero tiene la necesidad de destacar que hay regalos que nunca se olvidan: ir a una comida familiar, quedarse un rato más, alejarse del celular para escuchar a alguien más, compartir una historia o solamente estar presentes.

Así las cosas, el banco no busca que no se den detalles materiales en la temporada navideña, pero recuerda que lo vital siempre serán las experiencias y las personas.

“Podemos olvidar cuánto costó un regalo, pero difícilmente quién estuvo ahí”, destacan.