El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre los resultados de la Operación Tayrona, desarrollada en el departamento del Magdalena, que dejó 52 personas capturadas y cuatro estructuras criminales afectadas, de acuerdo con el balance divulgado por el mandatario a través de su cuenta de X.

Según la información publicada, 37 personas fueron capturadas mediante orden judicial y otras 15 en flagrancia. Durante los procedimientos también se realizaron 50 allanamientos, se incautaron siete armas de fuego, más de 4,6 kilogramos de estupefacientes y 324 cartuchos.

El balance incluye, además, un hombre abatido y un menor de edad aprehendido.

Los objetivos identificados en la operación

Entre los señalados como principales objetivos de la ofensiva figura alias ‘Colchón’, identificado por el presidente como jefe de sicarios y señalado de estar relacionado con tres homicidios. Este hombre fue abatido durante el desarrollo de la operación.

También fueron mencionados alias ‘Sebas’, señalado como cabecilla de extorsiones y presunto autor material de un homicidio; alias ‘Pilili’, a quien identifican como coordinador de extorsiones en El Rodadero; alias ‘Gamuro’, señalado de amenazar a un exfuncionario de Santa Marta, y alias ‘Muñeco’, a quien atribuyen la coordinación del tráfico de drogas en Gaira.

A través de su publicación, De la Espriella aseguró que la ofensiva contra las organizaciones criminales continuará en el departamento. El mandatario sostuvo que los operativos están dirigidos contra personas señaladas de ordenar homicidios, cometer extorsiones y generar temor en los municipios del Magdalena.