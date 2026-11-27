Tolima

La Policía Nacional desplegó en las últimas horas varios operativos simultáneos para interrumpir la cadena de suministro de la minería ilegal en el sur del Tolima. Un total de 9.887 galones de combustible fueron incautados en el municipio de Ataco, representados en 5.900 galones de diésel y 3.987 galones de gasolina corriente.

A través del Escuadrón Móvil de Carabineros (EMCAR), en articulación con el Ejército Nacional, se lograron dos importantes incautaciones de combustible en hechos aislados registrados en el municipio de Ataco.

El primer procedimiento se llevó a cabo mientras los uniformados adelantaban actividades de patrullaje en el sector conocido como la salida del municipio de Ataco. Allí se incautó un tractocamión con semirremolque tipo cisterna, que transportaba 3.100 galones de combustible tipo diésel y 3.287 galones de gasolina corriente, para un total de 6.387 galones.

En un segundo procedimiento, registrado momentos después en el mismo sector, los uniformados incautaron un vehículo tipo camión que transportaba 2.800 galones de diésel y 700 galones de gasolina corriente, para un total de 3.500 galones.

“En los dos procedimientos se logró la incautación de los vehículos y el combustible incautado fue dejado a disposición de la Inspección de Convivencia y Paz del municipio de Ataco, para el respectivo proceso administrativo”, contó el coronel Ferney Martin, comandante de la Policía en el Tolima.

Se prevé que el combustible sería utilizado para alimentar los motores industriales y las retroexcavadoras empleadas en la extracción ilegal de oro a orillas de los ríos Saldaña y Atá.