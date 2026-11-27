Tolima

Los indicadores presentados durante un debate de control político en la Asamblea del Tolima evidenciaron una fuerte caída de las utilidades y presuntas irregularidades en la contratación al interior de la Fábrica de Licores del Tolima.

Según las cifras presentadas por la diputada Yuli Porras, las utilidades en 2025 cayeron un 96,7 %, mientras que el gasto en publicidad aumentó un 95,1 %, en comparación con 2024. La factoría pasó de registrar utilidades por $10.888 millones en 2024 a apenas $360 millones en 2025: una caída del 96,7 %, equivalente a $10.528 millones menos.

Mientras las ganancias disminuyeron considerablemente, el gasto en publicidad pasó de $4.057 millones a $7.913 millones, un incremento del 95,1 %, es decir, $3.856 millones adicionales.

En el comparativo entre junio de 2025 y junio de 2026, la Fábrica pasó de registrar una utilidad de $550 millones a una pérdida de $3.561 millones. En ese mismo periodo, los gastos de publicidad aumentaron de $1.333 millones a $4.315 millones, una variación del 223,7 %.

Los resultados comerciales tampoco acompañaron el aumento de la inversión. Las unidades de aguardiente Tapa Roja vendidas disminuyeron un 17,9 %, al pasar de 1.223.605 a 1.005.149 en ese mismo periodo: es decir, 218.456 unidades menos. Los ingresos por ventas cayeron de $31.983 millones a $26.963 millones.

“Estamos para construir, pero también para vigilar los recursos de los tolimenses y radicaré un oficio a la junta directiva de la Fábrica de Licores y, por supuesto, sin pasar por encima de la gobernadora, una solicitud formal para ordenar una auditoría interna y abstenerse de firmar nuevos contratos de manera directa sin pluralidad de oferentes”, advirtió la diputada Porras.

Contratos cuestionados

Uno de los capítulos más cuestionados del informe presentado por la diputada corresponde a 11 contratos por un total de $12.105 millones, relacionados con mercadeo, logística y artistas, entre 2024 y enero de 2026.

La presentación identifica cuatro contratistas y los siguientes valores:

Diana M. Arciniegas: $4.050 millones.

Fundación IMAKA: $3.450 millones.

Grupo Inca S.A.S.: $2.836 millones.

Empresa Logística Tolimense: $1.769 millones.

Entre los casos expuestos aparecen una empresa relacionada con la comercialización de productos para el cuidado infantil y otra cuyo objeto comercial estaría vinculado a materiales de construcción, pese a que los contratos cuestionados involucraban servicios de logística, mercadeo y artistas.

Porras también cuestionó la experiencia e idoneidad de algunos proveedores, la verificación de requisitos mínimos, la selección de oferentes y posibles cotizaciones entre empresas relacionadas. En la presentación se mencionan, además, actas con espacios en blanco, documentos de supervisión con fechas que generan dudas y reportes en el SECOP cuya cronología pidió revisar.

En el caso de Diana M. Arciniegas, la diputada planteó la necesidad de examinar los soportes financieros y patrimoniales. También llamó la atención sobre los pagos y las relaciones contractuales entre algunos de los proveedores señalados.

Aumento en demostraciones

Los datos también muestran que los gastos por descuentos, rebajas y promociones pasaron de $2.143 millones en 2024 a $2.924 millones en 2025, un aumento del 36,4 %. A su vez, las unidades destinadas a promociones, degustaciones e incentivos crecieron de 26.591 a 59.373, es decir, un 123,3 %.

El panorama comercial de 2026 también genera interrogantes. A junio, la Fábrica había vendido 330.666 unidades frente a una meta anual de 1.259.035, es decir, apenas el 26,3 %. Para alcanzar el objetivo todavía tendría que vender 928.369 unidades durante el segundo semestre.