Mediante el Auto No. 357 de este 26 de noviembre de 2026, la Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico de la Personería de Bogotá revocó de manera inmediata la suspensión provisional decretada el 27 de octubre frente a Javier Prieto Tristancho, en su condición de alcalde local (e) de Kennedy.

La Personería verificó que desaparecieron los motivos preventivos que originaron la medida, dado que el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy ya adjudicó el contrato integral de vigilancia y seguridad privada, garantizando la continuidad del servicio y la protección de las sedes y bienes de la alcaldía local.

En su pronunciamiento, el órgano de control dejó expresa constancia de la naturaleza estrictamente preventiva y temporal de la medida adoptada en octubre.

En el auto señaló que, “la suspensión provisional no es una sanción ni implica definición alguna sobre la responsabilidad disciplinaria”.

Cuando la Personería decretó la suspensión provisional, el proceso contractual ya había sido estructurado y se encontraba en trámite legal. La prestación del servicio fue continua y los bienes nunca estuvieron desprotegidos, pues siempre hubo un contrato de vigilancia en ejecución.