Cuatro ciudadanos venezolanos fueron capturados en flagrancia en el barrio La Floresta, en la localidad de Suba, tras sorprenderlos haciéndose pasar por trabajadores de un establecimiento comercial.

Los hechos ocurrieron cuando una patrulla de vigilancia notó movimientos sospechosos dentro del local. Al ingresar, los policías descubrieron a dos sujetos escondidos detrás de un mostrador y solicitaron refuerzos de inmediato.

Al inspeccionar una de las bodegas, los uniformados hallaron a otro de los implicados custodiando a dos empleadas del supermercado, a quienes habían intimidado con un arma de fuego, encerrado y despojado de sus uniformes para suplantarlas y evitar levantar sospechas.

Durante el procedimiento fueron capturados los cuatro responsables, se incautó un arma de fuego y se recuperaron elementos avaluados en más de siete millones de pesos. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y porte ilegal de armas.

Según cifras de las autoridades en lo que va de 2026 se han realizado más de 2.375 capturas y se han incautado 80 armas de fuego en la localidad de Suba.