La gobernadora del Magdalena se pronunció sobre los resultados del Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR), una ofensiva desarrollada en Santa Marta y otros sectores del departamento, bajo la directriz del presidente Abelardo de la Espriella para fortalecer la seguridad y combatir las estructuras criminales.

A través de su cuenta de X, Margarita Guerra aseguró que acompañó el desarrollo de los operativos y reiteró su compromiso de trabajar contra los grupos criminales. “Mi lucha permanente contra los grupos narcoterroristas es permanente”, expresó.

De acuerdo con el balance que compartió, el megaoperativo dejó más de 50 capturas, 50 allanamientos, siete armas de fuego incautadas y más de 4.600 gramos de estupefacientes fuera de circulación.

La gobernadora también señaló que estas acciones se desarrollan de manera articulada con el Gobierno Nacional, con el propósito de fortalecer la seguridad y garantizar la tranquilidad de los habitantes del Magdalena.