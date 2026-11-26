Belén estrenó planta de agua potable que beneficia a 435 familias rurales
La Gobernación de Boyacá invirtió 450 millones de pesos en la PTAP del acueducto San Victorino y Donación, infraestructura que busca mejorar la calidad del agua y las condiciones de salud de las comunidades.
Con una inversión de 450 millones de pesos, la Gobernación de Boyacá entregó una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) para el acueducto San Victorino y Donación, en el municipio de Belén. La infraestructura beneficia a 435 familias rurales que tendrán mejores condiciones de acceso a agua apta para el consumo humano.
La entrega se realizó durante la gira institucional ‘Hechos Para La Provincia’ y fue encabezada por el gobernador Carlos Amaya, junto a la gerente de Empresas Públicas de Boyacá (EPB), Carolina Núñez.
La obra responde a una necesidad de las comunidades rurales, donde el acceso a agua en condiciones adecuadas representaba un desafío para el bienestar y la salud pública.
El sistema implementado incorpora procesos de sedimentación, filtración y desinfección, que permiten retirar impurezas, partículas y microorganismos para mejorar las condiciones de potabilidad del agua antes de su distribución a los hogares.
Durante la entrega, el gobernador Carlos Amaya destacó el alcance de la inversión y el número de beneficiarios. La infraestructura fue recibida oficialmente por Jackeline Vega, presidenta del acueducto San Victorino y Donación, en representación de las familias usuarias.
Con esta obra, Empresas Públicas de Boyacá y la administración departamental buscan fortalecer el acceso al agua potable en las zonas rurales y mejorar las condiciones de vida de las comunidades.