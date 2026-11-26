Con una inversión de 450 millones de pesos, la Gobernación de Boyacá entregó una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) para el acueducto San Victorino y Donación, en el municipio de Belén. La infraestructura beneficia a 435 familias rurales que tendrán mejores condiciones de acceso a agua apta para el consumo humano.

La entrega se realizó durante la gira institucional ‘Hechos Para La Provincia’ y fue encabezada por el gobernador Carlos Amaya, junto a la gerente de Empresas Públicas de Boyacá (EPB), Carolina Núñez.

La obra responde a una necesidad de las comunidades rurales, donde el acceso a agua en condiciones adecuadas representaba un desafío para el bienestar y la salud pública.

El sistema implementado incorpora procesos de sedimentación, filtración y desinfección, que permiten retirar impurezas, partículas y microorganismos para mejorar las condiciones de potabilidad del agua antes de su distribución a los hogares.

Durante la entrega, el gobernador Carlos Amaya destacó el alcance de la inversión y el número de beneficiarios. La infraestructura fue recibida oficialmente por Jackeline Vega, presidenta del acueducto San Victorino y Donación, en representación de las familias usuarias.

Con esta obra, Empresas Públicas de Boyacá y la administración departamental buscan fortalecer el acceso al agua potable en las zonas rurales y mejorar las condiciones de vida de las comunidades.