Más de 500 personas en Santa Marta participaron en la Jornada Mundial de los Pobres/Diócesis de Santa Marta

Santa Marta

La Diócesis de Santa Marta celebró, la cuarta edición de su encuentro con motivo de la X Jornada Mundial de los Pobres, con un almuerzo en la Catedral Basílica que convocó a habitantes de calle, personas de sectores vulnerables y representantes de distintas comunidades parroquiales.

La celebración, que se enmarca en la décima Jornada Mundial de los Pobres instituida por la Iglesia católica, se vivió bajo el lema “El Señor es el refugio del pobre” (cf. Sal 14,6) y ofreció un espacio para compartir la mesa, brindar acompañamiento y recordar que, la solidaridad con quienes más lo necesitan es una expresión concreta de la fe y del compromiso cristiano.

Le puede interesar:

Santa Marta se prepara para ‘La Quinta Despierta’

Durante la jornada, la Pastoral Social gestionó los alimentos y recursos necesarios para la preparación del almuerzo, con el apoyo de diferentes aliados. La Catedral Basílica facilitó el espacio para el encuentro, mientras otras instituciones contribuyeron con donaciones de productos y recursos económicos.