Colombia

Los clásicos del rock en español volverán a sonar en Cundinamarca. Miguel Tapia, baterista e integrante de la reconocida banda chilena Los Prisioneros, llegará a Colombia para ofrecer un concierto este sábado 5 de diciembre en Andrés Carne de Res Chía.

La presentación tendrá un recorrido por algunas de las canciones más recordadas de la agrupación, que marcó a varias generaciones en Latinoamérica. Entre los temas que harán parte del espectáculo están:

“El baile de los que sobran”.

“Tren al sur”.

“Estrechez de corazón”.

“We Are Sudamerican Rockers”.

El evento busca reunir a quienes crecieron escuchando estos éxitos y a las nuevas generaciones que han mantenido vigente el legado musical de la banda chilena.

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Así, Chía será escenario de una noche dedicada a recordar algunas de las canciones que marcaron la historia del rock latinoamericano.