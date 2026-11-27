Miguel Tapia, de Los Prisioneros, llegará a Chía con los grandes éxitos del rock en español
El músico chileno se presentará este sábado 5 de diciembre en Andrés Carne de Res Chía, donde interpretará canciones emblemáticas de Los Prisioneros. Los clientes Tuplús de Bancos Aval tendrán un descuento del 20 % en la boletería.
Colombia
Los clásicos del rock en español volverán a sonar en Cundinamarca. Miguel Tapia, baterista e integrante de la reconocida banda chilena Los Prisioneros, llegará a Colombia para ofrecer un concierto este sábado 5 de diciembre en Andrés Carne de Res Chía.
La presentación tendrá un recorrido por algunas de las canciones más recordadas de la agrupación, que marcó a varias generaciones en Latinoamérica. Entre los temas que harán parte del espectáculo están:
- “El baile de los que sobran”.
- “Tren al sur”.
- “Estrechez de corazón”.
- “We Are Sudamerican Rockers”.
El evento busca reunir a quienes crecieron escuchando estos éxitos y a las nuevas generaciones que han mantenido vigente el legado musical de la banda chilena.
Descuento del 20 % para clientes Tuplús
Como parte de los beneficios para los asistentes, los clientes Tuplús de Bancos Aval podrán acceder a un 20 % de descuento en la entrada general, pagando con tarjetas de crédito que acumulen puntos Tuplús.
Con este beneficio, los precios quedan de la siguiente manera:
- Boletería con descuento: $72.000.
- Cargo por servicio: $9.500.
- Total: $81.500.
Para acceder a la tarifa, al momento de comprar se debe seleccionar la opción “ENTRADA | 20% OFF TUPLUS”.
La promoción está disponible para las primeras 500 boletas, con un máximo de 20 entradas por transacción. No es acumulable con otras promociones y está sujeta a términos y condiciones.
Así, Chía será escenario de una noche dedicada a recordar algunas de las canciones que marcaron la historia del rock latinoamericano.