La Empresa de Acueducto de Bogotá informó que como parte de las obras del Plan Maestro de acueducto en ejecución por parte del municipio de Cajicá se podrán presentar cambios temporales en el color del agua en algunos municipios y en sectores del norte y occidente de la capital.

Durante la ejecución de las obras, que incluyen la construcción de una nueva derivación sobre la conducción Tibitoc–Usaquén, se realizarán maniobras en el sistema de acueducto que generarán variaciones en la velocidad y, en algunos casos, en el sentido del flujo del agua. Como consecuencia, podrían presentarse cambios en el color del agua.

Según los técnicos de la EAAB, estas variaciones no representan un riesgo para la salud ni afectan la calidad del agua en términos de potabilidad, ya que el servicio de agua potable continúa cumpliendo con los estándares establecidos.

La coloración del agua se podría presentar, entre este sábado 28 de noviembre y el 4 de diciembre, en Cajicá y Chía, la zona de venta de agua en bloque a Cojardín, además de sectores de las localidades de Usaquén, Suba y Engativá.

Sectores con posibles cambios temporales del color del agua

Usaquén

Entre la Autopista Norte y la Carrera 7, y entre la Calle 245 y la Calle 116.

Barrios: Acacias Usaquén, Barrancas, Barrancas Norte, Bella Suiza, Bosque de Pinos

III, Caobos Salazar, Canaima, Cedritos, Cedro Narváez, Cedro Salazar, Country Club, El

Cerezo, Contador, El Redil, El Rocío Norte, Toberín, Verbenal, Estrella del Norte, La

Calleja, La Carolina, La Granja Norte, La Liberia, La Pradera Norte, La Uribe, Las

Margaritas, Las Orquídeas, Lisboa, Los Cedros, Los Cedros Oriental, San Antonio Norte,

San Antonio Noroccidental, San Cristóbal Norte, San José de Usaquén, Santa Bárbara

Central, Santa Bárbara Occidental, Santa Bárbara Oriental, Santa Teresa, Tibabita,

Tibabita Rural, Torca I y Verbenal San Antonio.

Suba

Entre la Carrera 107 y la Autopista Norte, y entre la Calle 245 y la Calle 90 o Canal Río

Negro.

Barrios: Andes Norte, Atenas, Batán, Britalia, Canódromo, Cantagallo, Casablanca

Suba, Casablanca Suba I, Casablanca Suba II, Ciudad Jardín Norte, El Plan, Escuela de

Carabineros, Estoril, Gilmar, Granada Norte, Iberia, Iragua, Julio Flórez, La Castellana,

Las Villas, Mazurén, Mónaco, Mirandela, Nueva Zelandia, Niza Norte, Niza Sur,

Pasadena, Portales del Norte, Potosí, Prado Pinzón, Prado Veraniego, Prado Veraniego

Norte, Prado Veraniego Sur, Puente Largo, Rionegro, San José de Bavaria, San José del

Prado, San José V Sector, Santa Helena, Santa Rosa, Victoria Norte y Villa del Prado.

Engativá

Entre el río Bogotá y la Avenida Carrera 68, y entre el Canal Salitre y la Avenida Calle 24.

Barrios: Aeropuerto El Dorado, Álamos, Autopista Medellín, Bellavista Occidental,

Bochica, Bochica II, Bolívar Oriental, Bolivia, Bonanza, Bosque Popular, Boyacá, Centro

Engativá II, Ciudad Bachué, Ciudad Bachué I Etapa, Ciudadela Colsubsidio, El Cedro, El

Cortijo, El Dorado, El Dorado Industrial, El Encanto, El Gaco, El Madrigal, Minuto de Dios,

El Muelle, El Pantano, El Real, Engativá El Dorado, Engativá Zona Urbana, Florida

Blanca, Florencia, Garcés Navas, Garcés Navas Oriental, Garcés Navas Sur, Gran

Granada, Jardín Botánico, La Cabaña, La Estrada, La Estradita, La Faena, La Granja, La

Riviera, La Serena, Las Ferias, Las Ferias Occidental, Las Navetas, Álamos, Los

Ángeles, Los Cerezos, Luis Carlos Galán, Marandú, Normandía, Normandía Occidental,

Palo Blanco, París, París Gaitán, Primavera, Pueblo Viejo, Puerta de Teja, Quirigua,

Quirigua Oriental, Sabana del Dorado, San Antonio Engativá, San Antonio Urbano, San

Ignacio, San Joaquín, San José de Fontibón, Santa Cecilia, Santa Helenita, Santa María,

Santa Mónica, Soledad Norte, Tabora, Villa Amalia, Villa del Mar, Villa Gladys, Villa Luz,

Villa Sagrario, Villas de Alcalá, Villas de Granada y Villas de Granada I.

Municipios: Cajicá, Chía y Zona de venta de agua en bloque a Cojardín.