Neiva

El próximo 30 de noviembre, Jerson Andrés Bastidas Vargas dejará la Personería de Neiva, cargo que asumió el primero de marzo de 2024. Al hacer un balance de su gestión, señaló que se retira con satisfacción por los resultados alcanzados, aunque reconoce que quedan tareas pendientes para la entidad.

“Me siento un poco nostálgico en algunos aspectos, pero también tranquilo y satisfecho por haber dado la mayor capacidad de disposición, de voluntad, de ganas, de deseos, pero también de concentración y de absoluta disposición para haber desarrollado esta responsabilidad tan grande”, expresó el funcionario en diálogo con Caracol Radio.

Entre las cifras que destacó está la atención de más de 15.000 ciudadanos que acudieron presencialmente a la Personería durante su periodo. Además, indicó que el plan estratégico de la entidad registra un avance del 78 %, pese a que fue proyectado para cuatro años y todavía tiene un año de ejecución pendiente.

Bastidas Vargas también señaló que el sistema de evaluación de satisfacción de usuarios registra una calificación promedio superior a 4,6. Sin embargo, reconoció que la capacidad institucional sigue siendo limitada frente a las necesidades de la ciudad, debido a que la planta de personal está conformada por 15 funcionarios.

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En el ámbito personal, aseguró que uno de los aprendizajes más importantes fue conocer las distintas realidades sociales de Neiva, luego de recorrer sus ocho corregimientos y diez comunas. Entre las situaciones que más lo impactaron mencionó la existencia de más de 100 asentamientos o zonas irregulares, así como los casos de adultos mayores en condición de abandono.

“Me llevo esa realidad compleja de ver tantos adultos mayores abandonados en las clínicas, en las mismas calles o en casas hechizas de cartón, de teja de zinc y viven solos porque sus hijos los abandonaron o porque su familia los desconoce o por alguna realidad”, manifestó.

Frente a los retos para quien asuma la Personería, insistió en la necesidad de dar continuidad a los procesos adelantados, fortalecer la confianza ciudadana y mantener una entidad de puertas abiertas, especialmente para quienes no cuentan con recursos para acceder a servicios jurídicos.

“La persona que llegue debe continuar fortaleciendo esos criterios, esos pilares para que la ciudadanía acuda a esta entidad de manera constante, permanente, porque es la entidad de la gente”, puntualizó.

A pocos días de entregar el cargo, el personero reconoció que se marcha con asuntos que no logró concretar, porque hay problemáticas que no se resuelven únicamente con voluntad o mediante la radicación de documentos. “Es una combinación entre esa satisfacción personal de sentir que cumplo unas metas propuestas, pero también de alguna manera esa inquietud por saber que quedan muchas tareas aún por concretarse”, concluyó.