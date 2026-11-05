A la cárcel jefe del Tren de Aragua en Kennedy: alias ‘Rosmer’ era el encargado de extorsionar

En medio del despliegue de la ‘Operación Kratos’, las autoridades en Bogotá lograron afectar la estructura criminal del ’Tren de Aragua’.

Tras cinco meses de investigación permitió identificar el actuar delictivo de dos integrantes de esta organización, quienes concentraban su actividad en las localidades de Kennedy y Engativá.

Su modus operandi consistía en coordinar robos a establecimientos de comercio para, después, extorsionar a comerciantes y a bicitaxistas. Además, exigían a cada negocio un pago mensual de 200 a 400 mil pesos a cambio de no atentar contra la vida de las víctimas o la de sus familias. El proceso investigativo permitió establecer que esta estructura afectó a por lo menos 16 personas.

Entre los capturados se encuentra alias ’Rosmer’, conformaría el brazo armado de la organización y sería el encargado de coordinar los robos y el cobro del dinero. Por su parte, alias ’Yoiber’ era quien intimidaba directamente a las víctimas para obligarlas a realizar los pagos de estas extorsiones.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, y un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de extorsión y concierto para delinquir.