El Bagre- Antioquia

Las autoridades están investigando un hecho violento que deja dos personas asesinadas en El Bagre, Bajo Cauca, antioqueño; al parecer, estaría relacionado con disputas territoriales entre grupos ilegales.

Según el reporte de las autoridades sobre el caso, el doble homicidio se reportó en la vereda Bamba, ubicada a unas tres horas de la cabecera municipal. Allí encontraron dos cuerpos masculinos sin vida y con heridas de arma cortopunzante, uno, presuntamente degollado. Los cadáveres fueron transportados por una funeraria a la morgue municipal.

También se registró la incineración de un carro particular y una motocicleta. Se presume que en este hecho estarían relacionados presuntos integrantes de los demonios Los del Bajo o Caparros.