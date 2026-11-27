Campamento- Antioquia

Las autoridades están investigando un doble homicidio en el municipio de Campamento, Norte de Antioquia. Las víctimas fueron atacadas con arma de fuego en la zona rural.

Según el reporte de las autoridades, en la vereda El Plan de La Rosa fueron hallados dos cuerpos sin vida y con impactos de bala en la cabeza y, al parecer, serían pareja. La mujer fue identificada como Luisa Fernanda Restrepo Patiño y Kevin David Cano Pérez, 21 años.

La pareja trabajaba en un motocarro en esa población y se les habría perdido el rastro en la tarde del jueves y fueron hallados sin vida este viernes.

Por ahora se desconocen los móviles de este doble crimen que agudiza la situación de seguridad en esa población donde hay una disputa por el territorio entre el Clan del Golfo, que está tratando de ingresar, el Comando Conjunto de Antioquia (CCA) y un reducto del frente 36.

Otro ataque armado en el Norte

La noche del jueves se reportó un hecho violento en la población de Guadalupe, donde fue asesinado un joven de 21 años en el área urbana, sector Los Chorros. En el mismo hecho, otro joven de 24 años quedó herido por un disparo en la pierna. Por ahora no trasciende una hipótesis, pero se presume que está relacionado con el conflicto que se está agudizando en las poblaciones de Angostura y Campamento.