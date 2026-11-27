Asesinaron a una pareja en el municipio de Campamento; trabajan en un motocarro
A las víctimas se les había perdido el rastro la tarde del jueves y aparecieron asesinados este viernes en la vereda El Plan de La Rosa.
Campamento- Antioquia
Las autoridades están investigando un doble homicidio en el municipio de Campamento, Norte de Antioquia. Las víctimas fueron atacadas con arma de fuego en la zona rural.
Según el reporte de las autoridades, en la vereda El Plan de La Rosa fueron hallados dos cuerpos sin vida y con impactos de bala en la cabeza y, al parecer, serían pareja. La mujer fue identificada como Luisa Fernanda Restrepo Patiño y Kevin David Cano Pérez, 21 años.
La pareja trabajaba en un motocarro en esa población y se les habría perdido el rastro en la tarde del jueves y fueron hallados sin vida este viernes.
Por ahora se desconocen los móviles de este doble crimen que agudiza la situación de seguridad en esa población donde hay una disputa por el territorio entre el Clan del Golfo, que está tratando de ingresar, el Comando Conjunto de Antioquia (CCA) y un reducto del frente 36.
Otro ataque armado en el Norte
La noche del jueves se reportó un hecho violento en la población de Guadalupe, donde fue asesinado un joven de 21 años en el área urbana, sector Los Chorros. En el mismo hecho, otro joven de 24 años quedó herido por un disparo en la pierna. Por ahora no trasciende una hipótesis, pero se presume que está relacionado con el conflicto que se está agudizando en las poblaciones de Angostura y Campamento.
Norbey Valle David
Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...