Yarumal- Antioquia

En una acción conjunta entre soldados de la Cuarta Brigada y la Policía Antioquia, capturaron a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en el norte de Antioquia luego de una reacción de las autoridades ante la captura de alias ‘Primo Gay’, cabecilla de ese grupo armado ilegal.

Según el teniente coronel Wilmer Fernando Rincón Salamanca, comandante del Batallón de Artillería de Campaña n.º 4, los capturados serían alias ‘Guaco’ y ‘Chapa’, a quienes les incautaron tres armas de fuego, 111 cartuchos de diferentes calibres, un proveedor para pistola y 2 teléfonos celulares. El operativo se desarrolló en la vereda José María Córdoba del municipio de Yarumal.

“Ambos de 18 años harían parte del componente armado de esta organización criminal, y su captura se produjo como resultado de la reacción inmediata de nuestras tropas, luego de la operación en la que fue capturado alias ‘Primo Gay’”.

Agrega la entidad que los dos detenidos habrían participado en los recientes homicidios cometidos en las poblaciones de Angostura, Campamento y Yarumal, hasta donde el Clan del Golfo está tratando de copar el territorio en disputa con un reducto del Frente 36.