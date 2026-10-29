¿Se desintegró el frente 36 que lideraba alias Chejo? El frente 4 habría acogido a los que quedaban

Antioquia

El frente 36 de las disidencias de las Farc en Antioquia fue liderado por alias Óscar Javier Cuadros Zea, alias “Chejo”, luego de la ruptura de la relación con Néider Yesid Uñate López, alias “Primo Gay”, quien había pasado a comandar el extinto frente 5to en Briceño, San Andrés de Cuerquia y Toledo. El 36 era la estructura guerrillera más poderosa en el departamento porque controlaba zonas estratégicas como las subregiones del Norte y parte del Nordeste. Lugares con explotación minera y corredores de movilidad importantes.

Caracol Radio conoció de varias fuentes que el frente 36 de las disidencias se habría disuelto y una de las razones que influyó habría sido la falta de liderazgo de alias “Chejo”; al parecer, ese grupo venía fraccionado porque varios cabecillas del Estado Mayor estarían tomando decisiones por cuenta propia, lo que estaba alimentando una implosión. Es decir, alias “Pablo Tole” tenía un grupo, alias “Guaricho”, otro y alias “Pimpón” otro tanto. Ante toda esta situación, alias “Chejo” habría tomado la decisión de abandonar el frente, lo que pudo haber acelerado la disolución.

Este medio de comunicación recibió información, la cual indica que, ante la presunta desintegración del frente 36, unos cuantos guerrilleros pasaron a integrar el frente 4to que lidera alias “John Fiera”. Otros decidieron abandonar el grupo, pero se quedaron en los territorios o regresaron a sus lugares de origen. Incluso las fuentes indican que el joven asesinado en el municipio de Campamento este miércoles 28 de , John Jairo Hernández Pareja, sería uno de esos que no continuaron en las filas del disuelto grupo ilegal.

Al parecer, alias “Pablo Tole”, quien era el segundo en la línea de mando del 36, integrará un grupo del frente 4to que se denominará “columna móvil”; así habría quedado pactado hace cerca de un mes en una reunión que sostuvo con los jefes del Frente 4to, con lo que se refuerza ese grupo que actualmente tiene injerencia en el Bajo Cauca y en el Nordeste en poblaciones como Segovia, Remedios y la subregión del Magdalena Medio en Antioquia, además del Sur de Bolívar en el departamento de Bolívar.

¿Cuál fue el principio del fin?

La crisis de las disidencias de alias Calarcá en Antioquia habría comenzado el pasado 7 de agosto de 2026 en Briceño, cuando alias “Primo Gay” firmó la alianza con el Clan del Golfo y se acabó el frente 5to. Cabe recordar que alias “Macho Viejo”, un guerrillero que había iniciado en el frente 18 y luego había pasado al frente 36 y posteriormente al 5to, también decidió integrar las filas del Clan del Golfo. Esto sumado a la pérdida de territorio estratégico. Sin dejar de lado la captura en Valdivia de alias “Lobo”. Esos golpes parece que debilitó el 36 y habría sido el principio del fin de este frente en Antioquia. Además, el Clan del Golfo ya le ha ganado territorio en varias poblaciones del Norte de Antioquia donde el frente 36 tenía el dominio.

Por ahora quedan algunas presuntas y es: ¿qué pasará con el frente 34, que está en proceso de reactivación en Carmen de Atrato para reingresar al Suroeste de Antioquia? ¿Cuál fue el destino de alias “Pimpón” y “Guaricho”? ¿intentarán no dejar desaparecer el frente 36?