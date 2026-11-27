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La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) expresó su preocupación por el proyecto de decreto que busca modificar las reglas del giro directo en el sistema de salud. El gremio anunció que enviará al Ministerio de Salud observaciones jurídicas, técnicas y financieras y pidió al Gobierno mantener el porcentaje del 90 %.

Luis Carlos Giraldo, presidente de la ACHC, defendió el mecanismo al señalar que lleva al menos 14 años funcionando y que su propósito ha sido garantizar la transparencia, automatizar los pagos y mejorar el flujo de recursos hacia los prestadores.

La principal preocupación de la asociación es que reducir diez puntos porcentuales el giro directo significaría disponer de cerca de $10 billones anuales por fuera de este canal y devolver esos recursos a las cajas de las EPS.

Giraldo cuestionó que se entregue mayor disponibilidad de recursos a aseguradoras que, según sus cifras, atraviesan dificultades financieras. Afirmó que de las 28 EPS que existen en Colombia solamente cuatro cumplen plenamente el indicador de patrimonio adecuado, cuyo deterioro habría llegado a $21 billones negativos en diciembre de 2025.

En lugar de reducir el giro directo, la ACHC propuso reglamentar el artículo 23 de la Ley 1122, relacionado con el porcentaje de administración de las EPS.

La propuesta consiste en mantener el 90 % del giro directo, establecer un techo de administración del 6 % y liberar cuatro puntos porcentuales para atender necesidades de caja, como impuestos, anticipos y otros compromisos.

Preocupación por los pagos a urgencias

Otro de los reparos está relacionado con la priorización de las modalidades de contratación. Giraldo cuestionó que los pagos globales prospectivos y la capitación tengan prioridad, mientras que el pago por evento quede en cuarto lugar.

“Esto no es un incentivo, esto es una imposición”, afirmó, al cuestionar también la intervención del proyecto en los acuerdos de voluntades y la libertad de negociación entre EPS e IPS.

La asociación pidió abrir espacios de conversación antes de avanzar con los cambios y reclamó al Gobierno el cumplimiento del plan de choque de $10 billones, la capitalización de las EPS intervenidas, más recursos para compra de cartera y crédito, y apoyo a las IPS afectadas por el sismo.