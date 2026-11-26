Orphanet estima que el 69,9 % de las enfermedades raras inician en la infancia. | Foto: Getty Images / ©fitopardo

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Vivir con una enfermedad rara en Colombia puede representar un costo socioeconómico de $104 millones al año por persona. A esta carga económica y emocional se suman las dificultades para obtener un diagnóstico, las barreras para acceder a medicamentos y el impacto que estas condiciones generan en las familias y sus cuidadores.

Así lo reveló el estudio internacional denominado Impact of Rare Disease (IoRD), desarrollado por Rare Diseases International (RDI) y Charles River Associates (CRA), con el apoyo de AstraZeneca y Chiesi Global Rare Diseases, que calcula en $22,2 billones anuales el impacto socioeconómico de 42 enfermedades raras en Colombia.

El análisis incluyó también a Brasil y México, países en los que el impacto económico conjunto de las 42 enfermedades estudiadas asciende a US$84.400 millones al año.

Pacientes pueden esperar hasta 19 años por un diagnóstico

Uno de los principales problemas identificados en Colombia es el tiempo que transcurre entre la aparición de los primeros síntomas y la confirmación de la enfermedad.

De acuerdo con el estudio, los pacientes esperan en promedio 25 meses para obtener un diagnóstico correcto. Sin embargo, en algunos casos la espera puede extenderse hasta 19 años.

Durante ese recorrido, las personas consultan en promedio a seis médicos y uno de cada cuatro pacientes recibe al menos un diagnóstico equivocado.

La dimensión del problema también fue expuesta por Diego Fernando Gil , director de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (FECOER), quien advirtió que el número de personas diagnosticadas podría estar muy por debajo de la población que realmente convive con estas condiciones.

“En Colombia en este momento tenemos alrededor de 110.000 personas que han sido diagnosticadas con estas condiciones, pero se estima que alrededor del 5 % de la población, es decir, 2 millones y medio de personas, pueden estar conviviendo con ellas”, explicó.

Para el directivo, el país enfrenta desafíos importantes en la detección temprana, el diagnóstico oportuno y el acceso posterior a los medicamentos, tecnologías y servicios que requieren estos pacientes.

El 68 % enfrenta barreras para acceder a medicamentos

Las dificultades no terminan cuando se obtiene un diagnóstico. El estudio encontró que el 68 % de los pacientes colombianos reportó al menos dos barreras para acceder a sus medicamentos y que el 21 % tuvo que interponer una acción de tutela para conseguir atención.

La carga económica también llega a los hogares: el 42 % destina más del 25 % de sus ingresos a gastos relacionados con la salud, un nivel considerado de gasto catastrófico.

En este contexto, Gil Cardoso señaló que, aunque Colombia ha avanzado en la disponibilidad de alternativas innovadoras, todavía necesita desarrollar mecanismos de financiación que permitan garantizar el acceso a los tratamientos.

“Estamos viviendo una crisis del sistema de salud, cuya raíz es todo el tema financiero, pero hay que buscar más recursos, también alternativas de financiamiento que permitan que el sistema sea no solamente sostenible, sino que tengamos la posibilidad de que los pacientes y las familias accedan a tratamientos innovadores”, afirmó.

Investigación y diagnóstico temprano, otros retos para Colombia

Por su parte, Silvia Delgadillo, directora médica para Latinoamérica en enfermedades raras de AstraZeneca, señaló que la región todavía enfrenta una importante falta de información y evidencia local para conocer las necesidades de los pacientes.

La especialista recordó que existen más de 10.000 enfermedades raras identificadas en el mundo y que, por su diversidad, requieren abordajes y tratamientos diferentes. Además, indicó que actualmente solo alrededor del 10 % cuenta con algún tratamiento.

Sobre Colombia, destacó que el país tiene un marco normativo y organizativo más desarrollado que otros de la región, pero advirtió que el desafío está en llevar esas herramientas a resultados concretos.

“Colombia tiene un marco estructural un poquito más fuerte que otros países donde apenas vamos empezando, ya hay ciertas leyes, los grupos de pacientes también son muy fuertes. Es un país que al final ha empezado estas conversaciones de enfermedades raras desde hace muchos años, ahora lo que nos falta es ver cómo ejecutarlas”, afirmó.

Delgadillo también destacó la importancia de fortalecer la investigación clínica en América Latina y aumentar la participación de pacientes de la región en los ensayos de nuevas moléculas.