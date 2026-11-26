Medellín

A pocos días del inicio de diciembre, el panorama de los servicios de urgencias en Medellín es preocupante. El Hospital San Vicente Fundación reportó una saturación cercana al 290 % en su servicio de urgencias de adultos, situación que genera preocupación ante el incremento de emergencias que suele registrarse durante las celebraciones de fin de año.

“En la temporada de Navidad lo que sucede es que va a aumentar la cantidad de pacientes que puedan llegar a presentar traumas graves y esos pacientes necesitan una atención inmediata”, explicó Laura Arango, urgentóloga del Hospital San Vicente Fundación Medellín.

Entre las principales causas de consulta durante esta época se encuentran los accidentes de tránsito, especialmente en motocicletas, las caídas asociadas al consumo de alcohol y las quemaduras ocasionadas por accidentes domésticos.

Pabellón de quemados registra una ocupación del 68 % antes de diciembre

Según informó el Hospital San Vicente Fundación Medellín, este jueves 26 de noviembre su pabellón de quemados se encuentra al 68 % de su capacidad, a pocos días del inicio de una temporada en la que suelen aumentar las lesiones asociadas a la manipulación de pólvora y los accidentes domésticos.

Los líquidos calientes representan la principal causa de estas lesiones, con 681 casos, seguidos por las quemaduras ocasionadas por llamas, con 228, y los accidentes con artículos pirotécnicos, con 15 registros antes del inicio de diciembre.

Preocupan también las reservas de sangre en Antioquia

La presión sobre la red hospitalaria coincide con la disminución de las reservas de sangre, una situación que podría intensificarse durante las vacaciones de fin de año.

El Hospital San Vicente Fundación Medellín transfunde, en promedio, 1.400 hemocomponentes al mes y requiere entre 800 y 900 donantes mensuales para responder a las necesidades de sus pacientes.

Ante este escenario, la institución realizará jornadas especiales de donación de sangre el 9 y 10 de diciembre en Medellín y el 14 y 15 de diciembre en Rionegro.

El llamado de los profesionales de la salud es a reforzar las medidas de prevención, evitar la manipulación de pólvora, moderar el consumo de alcohol y hacer un uso responsable de los servicios de urgencias, especialmente durante fechas como el Día de las Velitas, Navidad y Año Nuevo.