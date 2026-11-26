Colombia

En un mundo donde la tecnología, la sostenibilidad y la toma de decisiones basada en datos redefinen el éxito, las personas necesitan algo más que conocimiento: necesitan visión, liderazgo y capacidad de transformación. El portafolio de posgrados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Militar Nueva Granada (sede Bogotá) está diseñado para formar profesionales que lideren el cambio en las organizaciones, los territorios y los sistemas productivos.

Con más de cuarenta años formando profesionales para una sociedad más competitiva, la UMNG es pionera en los conceptos académicos, los currículos y pedagogías de sus programas, generando altos estándares en sus investigaciones que la destacan en la comunidad científica mundial.

¿Por qué elegir la Universidad Militar Nueva Granada para continuar su sueño?

Al momento de escoger una maestría, una especialización o un doctorado, se deben tener en cuenta varios factores enfocados a la educación de calidad y sus ventajas en el mercado laboral. En la UMNG el aprendizaje contempla:

Formación orientada a la toma de decisiones estratégicas.

Integración de analítica de datos y transformación digital.

Enfoque en sostenibilidad y competitividad.

Aplicación práctica en contextos reales.

Si su interés está en formar parte de la nueva generación de profesionales que lideran el desarrollo del país, la ingeniería e infraestructura inteligente, su decisión está relacionada con los programas de: Maestría en Ingeniería Civil, Doctorado en Ingeniería, Maestría en Ingeniería Mecatrónica, Maestría en Inteligencia Artificial, Especialización en Ingeniería de Pavimentos y Especialización en Geomática.

Si desea convertir la estrategia en resultados medibles en la gerencia de proyectos, su decisión está relacionada con los programas de: Especialización y Maestría en Gerencia Integral de Proyectos y la Especialización en Gerencia Estratégica de la Calidad.

Si, por el contrario, quiere integrar eficiencia operativa con sostenibilidad, logística y territorio, su decisión está relacionada con los programas de: Especialización y Maestría en Gerencia en Logística Integral y Especialización en Gerencia Integral Ambiental.

Desde la Universidad Militar Nueva Granada entienden que cada profesional se encuentra en un momento distinto de su trayectoria, por lo que su portafolio permite construir rutas de formación progresivas, facilitando la continuidad académica y el crecimiento sostenido.

Una inversión educativa que se traduce en movilidad profesional resulta en mejores ingresos, además de incentivar el liderazgo real; pues sus egresados no solo mejoran su perfil profesional, sino que también se convierten en agentes de cambio capaces de:

Impulsar la competitividad organizacional.

Liderar proyectos de alto impacto.

Contribuir al desarrollo sostenible del país.

Generar soluciones innovadoras a problemáticas complejas.

El futuro no espera. Construya su ruta de crecimiento a través de los niveles de posgrado que potencian sus competencias, perfil y liderazgo con enfoque global y una oferta de impronta neogranadina que le permiten transitar a nivel de una especialización, maestría y doctorado: “El siguiente paso en su trayectoria profesional será convertirse en el líder que el entorno demanda”.

Inscripciones abiertas en: https://umng.edu.co/admisiones/

Para mayor información, puede comunicarse al PBX 6016500000 y a los correos electrónicos: ingenieriabogota.admisiones@unimilitar.edu.co o post.ingenieria@unimilitar.edu.co.