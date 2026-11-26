El expresidente Gustavo Petro y el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carillo, protagonizaron un fuerte cruce de publicaciones en X. El debate giró en torno al análisis político, el funcionamiento de las clientelas y el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Inicialmente, Carrillo publicó un trino en cumplimiento de un fallo de tutela emitido por el Tribunal Superior de Bogotá, con el cual el exfuncionario tuvo que aclarar públicamente dos puntos clave.

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