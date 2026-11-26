El proyecto contempla el mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa huella en diferentes sectores rurales, con el propósito de facilitar la movilidad de las comunidades campesinas. En entrevista con Caracol Radio, el alcalde Kleyver Oviedo Farfán, destacó la importancia de esta inversión, teniendo en cuenta que Palermo es uno de los municipios más extensos del departamento.

El mandatario también se refirió a los avances que ha hecho su administración en materia de infraestructura vial y señaló: “Ya completamos 14 km trabajados en vías. Eso nos pone felices porque hace posible que la gente mejore su calidad de vida y sobre todo los campesinos, que en este caso son placa-huellas para zona rural”.

De acuerdo con el alcalde, las obras contemplan la intervención de aproximadamente dos kilómetros de vías rurales en diferentes sectores del municipio. Entre las veredas beneficiadas están Las Juntas, San Pedro, Alto San Pedro, La Urriaga, Los Pinos, San Juan, San Gerardo, parte de Ospina Pérez y Paraguay.

La inversión es superior a 4.089 millones de pesos, de los cuales más de $3.700 millones corresponden a recursos del Sistema General de Regalías y más de $388 millones a recursos propios del municipio. Frente al inicio de las obras, el mandatario explicó que este dependerá del desembolso de los recursos y del proceso de licitación para seleccionar al contratista encargado de ejecutar el proyecto.