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Hombre abatido en secuestro del éxito hizo parte de ejecución del plan: alcalde de Cartagena

En entrevista con 6AM W de Julio Sánchez Cristo, estuvo el alcalde de Cartagena,Dumek Turbay; se pronunció sobre la muerte de Jailer Muñetón, quien falleció durante el operativo policial adelantado tras el asalto a un carro de valores en un centro comercial de la ciudad.

El mandatario se refirió a los señalamientos de la esposa del hombre, quien ha insistido en que su esposo no tenía ninguna relación con el hecho delictivo y que habría llegado al lugar para comprar buñuelos.

El alcalde aseguró que, de acuerdo con los videos de las cámaras de seguridad y los elementos conocidos durante la investigación, Muñetón habría participado en la ejecución del plan criminal.

Sin embargo, aclaró que ha procurado ser prudente frente a la situación que atraviesa la familia y reconoció que la esposa podría desconocer cualquier eventual participación de su pareja en los hechos.

Alcalde de Cartagena sobre la participación de Jailer Muñetón en el asalto

El mandatario aseguró que, sobre las versiones que señalan a Muñetón como uno de los responsables del asalto e incluso como el supuesto líder de la operación, el alcalde explicó que existen registros audiovisuales de una persona vestida de negro, con un arma de largo alcance y el rostro cubierto, que habría ingresado al centro comercial.

Según el mandatario, durante la atención de la emergencia y las reuniones de la sala de crisis, las autoridades analizaron la presencia de un hombre que llevaba un pasamontañas y que, de acuerdo con los testimonios de las personas retenidas, sería quien lideraba a los delincuentes que estaban dentro del establecimiento.

“Los retenidos dicen que era el líder de los bandidos que está adentro. Nadie sabe quién es”, explicó.

El alcalde también señaló que el uso del pasamontañas habría tenido como propósito evitar que se conociera la identidad de esta persona.

Entre las hipótesis que se analizaron, mencionó que podría tratarse de alguien con una vida aparentemente normal que buscaba ocultar su rostro durante la actividad criminal o de una persona que frecuentaba el centro comercial, incluso un trabajador o familiar de alguno de sus empleados.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: