El Instituto de Tránsito de Boyacá (ITBOY) recomendó a las empresas de transporte de carga y a los conductores utilizar la ruta Chocontá–Ubaté–Chiquinquirá–Barbosa para sus desplazamientos entre Bogotá, Santander y otros destinos del norte del país durante la temporada de fin de año y comienzos de 2027.

La recomendación también aplica para los vehículos que transiten en sentido contrario, es decir, desde Santander y el norte del país hacia Bogotá.

La medida busca reducir la presión vehicular sobre el corredor Bogotá–Tunja, especialmente en el sector del Puente de Boyacá, donde se proyecta un aumento de visitantes por el tradicional alumbrado navideño.

Según el ITBOY, la concentración de vehículos en este sector podría generar congestiones y afectar la movilidad de quienes se desplazan por motivos turísticos, laborales y comerciales.

La utilización de esta ruta alterna permitiría disminuir los tiempos de exposición a situaciones de riesgo vial, prevenir siniestros y evitar retrasos en el transporte de mercancías.

La gerente del ITBOY, Natalia Torres Díaz, hizo un llamado a las empresas transportadoras, generadores de carga y operadores logísticos para que incorporen esta alternativa en la programación de sus recorridos y comuniquen oportunamente la recomendación a sus conductores.

La entidad también pidió verificar las condiciones de las vías y las restricciones de circulación antes de iniciar cada desplazamiento.

La planificación anticipada de los viajes será clave para facilitar la movilidad en Boyacá durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.