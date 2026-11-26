Martín Cruz, presidente de la CUT Norte de Santander / Foto: EFE/ Mario Caicedo / Mario Caicedo ( EFE )

Cúcuta.

Las Centrales Obreras de Norte de Santander (CUT) manifestaron su rechazo categórico al Proyecto de Ley 477, denominado por el Gobierno Nacional como Ley de Rescate Económico, y confirmaron que mantendrán las movilizaciones sociales en contra de esta iniciativa nacional.

Desde la CUT, el proyecto de ley resulta perjudicial para los asalariados y constituye un retroceso en las garantías laborales del país.

“La mal llamada rescate fiscal, es una reforma tributaria, y aparte de ser una reforma tributaria, es una reforma laboral. El que se haya planteado una disminución gradual hacia el empresariado y aumentar a la clase trabajadora colombiana no lo compartimos, por eso ya estuvimos en las calles el día 19 de noviembre rechazando esta normatividad”, afirmó Martín Cruz, representante de la CUT en Norte de Santander.

La preocupación sindical se aumenta al evaluar el impacto de la iniciativa en un territorio fronterizo que lidera los indicadores nacionales de desempleo e informalidad.

Cruz advirtió que la tributación prevista a partir de ingresos de 3,3 millones de pesos, sumada a los ajustes en los aportes a salud y el recorte del 1% a las cajas de compensación familiar, golpeará directamente a la clase media y a las familias más vulnerables de la región, en lugar de impulsar estrategias de industrialización para generar empleo.

Ante este panorama, el dirigente hizo un llamado directo a los representantes a la Cámara y senadores de Norte de Santander para que revisen con lupa el articulado en el Legislativo y frenen las cargas contra la fuerza laboral.

Asimismo, confirmó que los sindicatos viajarán la próxima semana a Bogotá para definir el plan de acción y la agenda de protestas que se desplegará durante el próximo año.

La organización de trabajadores afirmó que las protestas pacíficas continuarán hasta que frene el recorte presupuestal proyectado para 2027 en sectores como la educación, el Sena y la rama judicial.

“Nosotros vamos a seguir movilizándonos, vamos a seguir protestando. El 2027 va a tener una aplicabilidad a un presupuesto que le quitó plata a la educación, que le quita plata al Sena, que le quita plata a la organización de justicia y que tiene la intención de enajenar las pocas instituciones públicas para llevarlas a los privados en Colombia, por eso creemos que el ejercicio de la protesta social es válido y por eso vamos a seguir haciéndolo”, concluyó Cruz.