Ibagué

La Federación Colombiana de Tenis anunció que Ibagué fue escogida como sede del enfrentamiento entre Colombia y México, correspondiente al Playoff del Grupo Mundial I de la Copa Davis.

La decisión obedece a que la capital cuenta con los requerimientos técnicos, logísticos y operativos para albergar este tipo de certámenes deportivos, además porque en el año 2025 cuando la ciudad fue sede cumplió.

“Nuevamente nos dan la oportunidad. Esto es el fiel reflejo de un trabajo serio y responsable, buscamos siempre generar nuevas oportunidades, creemos que esta nueva versión será espectacular, más aún cuando el tenis viene en ascenso”, destacó Felipe La Rota, gerente del IMDRI.

La Rota aseguró que el Complejo de Raquetas del Parque Deportivo cuenta con todas las condiciones estructurales y técnicas para albergar este tipo de certámenes deportivos. “El escenario dispone de cuatro módulos de tribunas, silletería, cubierta, camerinos, zonas de circulación, cabinas de prensa y sistema de iluminación. Además, cuenta con un amplio espacio en el costado oriental para la instalación de graderías portátiles”.

Ibagué además ha sido sede de la Billie Jean King Cup 2026, que reunió a destacadas tenistas de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú, Venezuela y Colombia, estos fueron factores determinantes para que la ciudad fuera escogida nuevamente como sede de un torneo internacional.

Por su parte, Mauricio Lederman, presidente de la Federación Colombiana de Tenis, resaltó que Ibagué viene invirtiendo importantes recursos para impulsar el deporte en la región.

“Hoy debemos reconocer el esfuerzo que hacen por conseguir la sede de estos eventos. Ustedes son el fiel ejemplo de la inversión en el deporte, hoy hablamos de una región que es ejemplo para el país”, dijo Mauricio Lederman, presidente de la Federación Colombiana de Tenis.

El evento deportivo se desarrollará en el año 2027

El capitán de la Selección Colombia, Alejandro Falla, aseguró que las concentraciones con los integrantes del equipo nacional se realizarán en los próximos días con el propósito de adaptarse a las condiciones de la cancha donde se disputarán los partidos.