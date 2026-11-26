Más de 1.800 niños participarán en el concierto navideño de Samacá este jueves 26 de noviembre
El concierto se realizará a las 11:00 de la mañana en el parque principal, con estudiantes de las 22 sedes educativas de primaria.
Samacá
Más de 1.800 niños se reunirán este jueves 26 de noviembre en el parque principal de Samacá para protagonizar un gran concierto navideño, programado a partir de las 11:00 de la mañana. La actividad contará con estudiantes de las 22 sedes educativas de primaria del municipio y marcará el inicio de las celebraciones de Navidad.
El alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco Gil, destacó la participación de los niños y el crecimiento del programa de formación artística. “Por tercer año consecutivo vamos a realizar este gran encuentro, en el que nuestros niños serán los protagonistas y demostrarán todo lo que han aprendido a través de la música y la danza”, señaló el mandatario.
El concierto hace parte del programa “Samacá es una nota”, que comenzó en octubre de 2024 con 11 sedes educativas y este año amplió su cobertura a las 22 sedes de primaria. “Hemos venido fortaleciendo este proceso de formación musical y artística, llegando tanto a los niños de la zona urbana como de la rural”, indicó Castiblanco.
Durante la presentación, los estudiantes de transición a quinto de primaria interpretarán canciones navideñas y música colombiana, con un repertorio preparado durante nueve meses de trabajo. También participarán las escuelas de formación musical y de danza del municipio.
El alcalde invitó a las familias y visitantes a acompañar esta jornada. “Queremos que la comunidad se reúna alrededor del talento de nuestros niños y disfrute de este encuentro que nos permite darle la bienvenida a una de las épocas más especiales del año. Los esperamos en Samacá, tierra que inspira a descubrir, para vivir juntos la magia de la Navidad”, expresó.