Samacá

Más de 1.800 niños se reunirán este jueves 26 de noviembre en el parque principal de Samacá para protagonizar un gran concierto navideño, programado a partir de las 11:00 de la mañana. La actividad contará con estudiantes de las 22 sedes educativas de primaria del municipio y marcará el inicio de las celebraciones de Navidad.

El alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco Gil, destacó la participación de los niños y el crecimiento del programa de formación artística. “Por tercer año consecutivo vamos a realizar este gran encuentro, en el que nuestros niños serán los protagonistas y demostrarán todo lo que han aprendido a través de la música y la danza”, señaló el mandatario.

El concierto hace parte del programa “Samacá es una nota”, que comenzó en octubre de 2024 con 11 sedes educativas y este año amplió su cobertura a las 22 sedes de primaria. “Hemos venido fortaleciendo este proceso de formación musical y artística, llegando tanto a los niños de la zona urbana como de la rural”, indicó Castiblanco.

Durante la presentación, los estudiantes de transición a quinto de primaria interpretarán canciones navideñas y música colombiana, con un repertorio preparado durante nueve meses de trabajo. También participarán las escuelas de formación musical y de danza del municipio.

El alcalde invitó a las familias y visitantes a acompañar esta jornada. “Queremos que la comunidad se reúna alrededor del talento de nuestros niños y disfrute de este encuentro que nos permite darle la bienvenida a una de las épocas más especiales del año. Los esperamos en Samacá, tierra que inspira a descubrir, para vivir juntos la magia de la Navidad”, expresó.