El sector hotelero de Boyacá proyecta alcanzar una ocupación del 65 % durante la temporada de Navidad, fin de año y Reyes, lo que representaría un crecimiento de cinco puntos porcentuales frente al 60 % registrado durante el mismo periodo del año anterior.

Así lo confirmó Martha Lucía Corredor López, directora ejecutiva de Cotelco Capítulo Boyacá, quien señaló que los establecimientos de alojamiento están preparados para recibir a los visitantes y atender la demanda turística de las próximas semanas.

La dirigente gremial indicó que, aunque existe una proyección más optimista del 69 %, el sector mantiene como escenario moderado una ocupación del 65 %. Además, manifestó que uno de los principales objetivos es lograr que los cerca de 1,5 millones de visitantes que espera recibir el departamento durante esta temporada pernocten en establecimientos formales de alojamiento, para que su llegada tenga un mayor impacto en la economía regional.

Corredor López destacó que, además de los destinos tradicionales, el departamento cuenta con municipios emergentes que han fortalecido su oferta de alojamiento, gastronomía y atractivos turísticos.

La directora de Cotelco invitó a los viajeros a elegir a Boyacá para sus vacaciones y resaltó que el departamento ha sido reconocido por tercera vez como el destino más acogedor de Sudamérica.

La oferta incluye establecimientos hoteleros con estándares de calidad, gastronomía regional, parques temáticos y diferentes experiencias para quienes buscan descansar, conocer nuevos lugares y disfrutar de la temporada decembrina.

Desde el gremio hotelero esperan que la llegada de visitantes se traduzca en mayores niveles de ocupación y en una dinamización de actividades como el transporte, el comercio, la gastronomía y los servicios turísticos en las diferentes provincias de Boyacá.