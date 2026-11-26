Gaulas Militares explican neutralización de uno de los implicados en secuestro de Éxito en Cartagena

En exclusiva para AM W de Caracol Radio, el coronel Reyes Monsalve explicó que el operativo se adelantó bajo protocolos orientados a preservar la vida de las víctimas, con un grupo de negociación liderado por el Gaula de la Policía en articulación con el Gaula Militar y bajo una orden presidencial respaldada por el Gobierno.

“Inicialmente no teníamos una claridad de cuántas personas estaban implicadas en esta situación, puesto que ellos lo primero que hicieron fue desactivar todo el monitoreo interno del centro comercial”, explicó.

Sobre el uso de la fuerza y la persona abatida, el oficial señaló que las tropas ingresaron cuando los captores mantenían sometidos a los civiles y que la reacción armada de los implicados llevó a la respuesta de los uniformados para proteger a los rehenes y capturar a otros responsables.

“Con respecto a la persona que falleció, les decía, estaba en función de combate porque al principio la primera reacción es de una vez atacar disparando contra las tropas; las tropas reaccionan y es ahí donde es neutralizado”.

En cuanto a la dinámica del hecho y el armamento, el comandante indicó que los implicados portaban ropa táctica, cascos, capuchas y armas largas y cortas —sin precisar si eran reales o de airsoft— y que la hipótesis inicial apunta a que intentaron asaltar un vehículo de valores; al no darse el plan previsto, optaron por la toma de rehenes.

“Nosotros no estamos en una situación de poder determinar inmediatamente qué tipo de arma son, pero pues con esas armas estaban sometidos a más de 60 personas, entonces pues nunca se puede deducir qué tipo de arma son, si son de airsoft, reales, de guerra”.

Finalmente, el oficial destacó que la operación concluyó con la liberación de más de 50 personas que permanecieron retenidas durante más de 12 horas y señaló que aún no se ha establecido si los responsables pertenecen a un grupo delincuencial específico.

Escuche la entrevista completa en 6AM W:

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