La Administración municipal continuará con el mantenimiento rutinario y preventivo de las vías rurales, para mejorar la movilidad y facilitar el desplazamiento de los habitantes de las más de 73 veredas. Foto Alcaldía Algeciras

Neiva

Uno de los proyectos más importantes contempla una inversión de $7.200 millones de pesos para llevar gas domiciliario a 14 veredas, beneficiando aproximadamente a 800 familias. Según el alcalde Alexander Martínez Ballesteros, esta iniciativa busca mejorar las condiciones de vida de los habitantes rurales y reducir el uso de leña. “Hace más de 13 años no se lleva gas al sector rural, que es de gran importancia precisamente para evitar la tala de árboles, para evitar problemas de salud, para evitar inconvenientes de suministro” señaló el mandatario.

En materia de infraestructura, también se construirán cinco cubiertas, principalmente en el casco urbano y una en la zona rural, para facilitar el desarrollo de actividades deportivas y culturales. “Aspiramos estar terminando sobre el primer semestre del año entrante” manifestó el alcalde. A esto se suman los convenios solidarios con las Juntas de Acción Comunal para ejecutar obras de placa huella y pavimentación urbana.

Otro de los proyectos de mayor impacto será la construcción del nuevo hospital de Algeciras. El alcalde indicó: “Ya fue adjudicado el contrato, ya se surtió todo el proceso de legalización, de contratación y ya lo que queda es arrancar la obra física”. Se proyecta terminar el hospital para 2028, el cual beneficiará también a habitantes del Caquetá, especialmente de San Vicente del Caguán y el centro poblado Santana Ramos del municipio de Puerto Rico.

Finalmente, la Administración municipal continuará con el mantenimiento rutinario y preventivo de las vías rurales, para mejorar la movilidad y facilitar el desplazamiento de los habitantes de las más de 73 veredas de la “Despensa agrícola del Huila”.