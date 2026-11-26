Norte de Santander.

La escasez de agua sigue golpeando a las comunidades rurales de Ocaña. La falta del líquido ha obligado a varias familias a dejar sus viviendas y trasladarse al casco urbano, una situación que ya impacta a las instituciones educativas.

“Cada año la matrícula va disminuyendo. Hay familias que han migrado hacia Ocaña debido al problema del agua potable, tanto del corregimiento como de las veredas”, aseguró Fernando Clavijo, rector de la institución educativa de Aguas Claras.

El directivo explicó que el fenómeno ya pone en riesgo la continuidad de una de las sedes rurales.

“Muy probablemente me toca cerrar una escuela rural debido a la falta de niños. La mayor parte de la población ha migrado a Ocaña porque allá al menos tienen agua asegurada”, afirmó.

Aunque la administración municipal ha enviado carrotanques para abastecer el corregimiento, Clavijo aseguró que la emergencia ha dificultado el funcionamiento del colegio y la atención de los estudiantes.

“Agradezco a la administración municipal porque nos ha ayudado con carrotanques para llenar los tanques, pero fue una situación muy difícil. Aquí le dábamos almuerzo a 412 niños y sin agua es imposible garantizar la alimentación escolar”, manifestó.

El rector hizo un llamado para que se adopten soluciones de fondo que permitan garantizar el acceso al agua en las zonas rurales y evitar que más familias abandonen el campo.