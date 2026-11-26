Capturan a dos mujeres portando un fusil con silenciador en Norte de Santander. / Foto: Ejército.

Norte de Santander.

Dos mujeres fueron capturadas por el Ejército Nacional y la Policía de Tránsito cuando transportaban oculto un arma de fuego tipo MP5, equipada con silenciador, durante un operativo de control en el peaje Los Acacios, en jurisdicción de Los Patios, Norte de Santander.

El procedimiento se llevó a cabo cuando los uniformados inspeccionaron un bus de servicio público que se dirigía hacia Medellín.

Durante la revisión, encontraron el arma, de fabricación alemana y calibre 9 milímetros, que estaba acondicionada con pintura camuflada y un dispositivo para reducir el ruido de los disparos.

La operación fue adelantada por soldados del Grupo de Caballería Mediano N.° 5 General Hermógenes Maza, adscrito a la Brigada 30 del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía de Tránsito.

Además del arma, las autoridades incautaron dos cargadores y tres teléfonos celulares. Las dos mujeres fueron capturadas y puestas a disposición de la Fiscalía para adelantar el proceso judicial correspondiente por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Las autoridades no han informado sobre la procedencia del arma ni sobre la identidad de la persona que presuntamente la recibiría en Medellín.

El operativo hace parte de los controles que adelanta la Fuerza Pública en los principales corredores viales de Norte de Santander para combatir el transporte ilegal de armas.