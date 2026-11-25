Óscar Torres, abogado que acompaña a Indira Lambis, esposa de Jailer Humberto Muñetón Zapata, aseguró que están a la espera del informe de necropsia para conocer las circunstancias de la muerte del hombre de 51 años, quien fue abatido durante el operativo policial en el éxito Cartagena.

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Muñetón Zapata, natural de Yarumal, Antioquia, fue señalado por las autoridades como el presunto líder de la estructura criminal que protagonizó la toma de rehenes en el establecimiento comercial.

Según había relatado su esposa, Jailer salió de su vivienda durante la mañana del martes 24 de noviembre y, en su última comunicación, le manifestó que se encontraba en el Éxito comprando algo para el desayuno. Posteriormente, la familia conoció que había muerto durante la intervención de la Fuerza Pública.

Ahora, su defensa busca esclarecer lo ocurrido a través de los resultados de Medicina Legal y establecer las circunstancias en las que se produjo su muerte.